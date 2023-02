Chiude alla viabilità via Cucco a Biella, ecco quando

Modifiche alla viabilità in via Cucco a Biella. Da domani, lunedì 13 febbraio, fino al 27 febbraio, via Cucco sarà chiusa al traffico.

In particolare, l'ordinanza che disciplina i provvedimenti viabilistici del caso, prevede il divieto di sosta con rimozione forzata, ambo i lati, e la temporanea sospensione della circolazione veicolare, eccetto autorizzati per l’esecuzione dei lavori, nelle seguenti aree e periodi:

a) Via Cucco dall’1bis a via Milano dalle ore 00.00 alle ore 24.00 del giorno 13.02.2023 a 27.02.2023 - mq 91,00 occupazione cantiere

2 E’ istituito il divieto di sosta con rimozione forzata, ambo i lati, e il senso unico di marcia in via Cucco per chi proviene da via Milano diretto in via De Amicis per il tratto compreso tra via Milano e il civico 1bis di via Cucco dal 28.02.2023 al 31.05.2023 dalle ore 00.00 alle ore 24.00;

3. I pedoni con idonea segnaletica dovranno essere indirizzati in sicurezza sul lato opposto all’occupazione, area e temporalità di cui al punto n°1 e 2;