Bagno di folla al Carnevale di Chiavazza, sfilata in maschera per le vie del rione (servizio di A. Bozzonetti per newsbiella.it)

Bagno di folla a Chiavazza per la tradizionale sfilata di Carnevale, andata in scena nel primo pomeriggio di oggi, 12 febbraio. Presenti tante famiglie e giovani, con tanto di costume e maschere per festeggiare in allegria il lieto evento.

Non ha fatto mancare la sua presenza anche il sindaco di Biella Claudio Corradino. Piacevolmente sorpresi anche gli organizzatori per la buona affluenza di pubblico.