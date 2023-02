A Coggiola un bando per progetti di riqualificazione per avere agevolazioni con il baratto amministrativo

Il Comune di Coggiola ha adottato il regolamento sul Baratto Amministrativo, ossia il baratto tra agevolazioni sul pagamento dei tributi locali (TARI, IMU, TASI) in cambio dell’esecuzione di attività di valorizzazione di una zona del territorio urbano o extraurbano.

A titolo esemplificativo e non esaustivo gli interventi possono riguardare: manutenzione, sfalcio e pulizia delle aree verdi, parchi pubblici e aiuole; sfalcio e pulizia dei cigli delle strade comunali, comprese mulattiere e sentieri; pulizia delle strade, piazze, marciapiedi e altre pertinenze stradali di proprietà o di competenza comunale; pulizia dei locali di proprietà comunale; lavori di piccola manutenzione degli edifici comunali con particolare riferimento ad edifici scolastici, centri civici, ecc.; manutenzione delle aree giochi bambini, arredo urbano, ecc.; recupero di spazi pubblici e di edifici in disuso e/o degradati.

Ciascun progetto, il cui obiettivo deve essere realizzato entro l'anno di riferimento del tributo da compensare, può essere articolato su più moduli, e deve prevedere un tempo di realizzazione congruo corrispondente, ai fini della valorizzazione, ad 8 ore per modulo. Il servizio tecnico comunale valuta la congruità dei progetti in relazione alle attività da svolgere e ai moduli orari previsti. Le ore svolte avranno un valore compensativo unitario pari ad euro 7,50 Euro.

I tributi comunali compensabili con il lavoro tramite lo strumento del Baratto Amministrativo non potranno mai superare la soglia di 300 euro per nucleo familiare. Ogni progetto dovrà indicare il calendario proposto delle attività che dovranno essere espletate, in relazione agli interventi ammissibili di cui al punto precedente.

Per ciascun progetto sarà individuato in fase di approvazione il servizio comunale responsabile, il quale dovrà coordinare l’attività dei partecipanti, controllare e registrare la presenza in servizio ed occuparsi di tutti gli adempimenti connessi alla corretta realizzazione dei progetti. A fronte dell'effettiva prestazione delle attività progettuali e nella misura compensativa di cui al punto precedente, i cittadini beneficiano delle conseguenti riduzioni o esenzioni sui tributi comunali a valere per l'anno di riferimento, secondo un rapporto di stretta inerenza con le attività svolte.

Lo strumento del “Baratto Amministrativo” non è in sostituzione di agevolazioni o esenzioni già previsti dal Comune di Coggiola, ma deve essere inteso come integrativo a queste ultime.

La domanda di partecipazione deve essere presentata entro il 31 marzo . Possono partecipare i cittadini maggiorenni residenti a Coggiola con attestazione ISEE non superiore a 8.500 Euro. E le associazioni stabili e giuridicamente riconosciute operanti sul territorio di Coggiola.

Per informazioni si può contattare l'ufficio tecnico del Comune di Coggiola.