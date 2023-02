Valanga di gol: “Su Nuraghe Calcio Biella” vince 7-3 contro “Pettinengo A.S. 1970”

Nell’immagine, “Su Nuraghe Calcio Biella”e “Pettinengo A.S. 1970” prima della partita; brindisi negli spogliatoi.

Si è conclusa con il risultato di 7-3 in favore di “Su Nuraghe Calcio Biella” la partita contro l’esordiente “Pettinengo A.S. 1970”, Associazione Sportiva che fa capo alla Pro Loco del “balcone del Biellese”.

Il campo gelato del Centro sportivo “Openkinetik” di corso Avilianum, 1 di Vigliano Biellese non ha fermato la ripresa delle gare, permettendo con questa partita di recupero la prosecuzione del campionato, ristorati dalle calde bevande predisposte da Gaspare Carmona. Rinviato alla vigilia di Natale, l’incontro, pur arbitrato con qualche contestazione da Nicolò Chiola, è stato caratterizzato da gesti amicali di cortesia e correttezza sportiva da entrambe le parti, nonostante un discusso fallo punito con cartellino rosso e conseguente espulsione di Ewan Petretti, classe 2003, il più giovane atleta in campo con le insegne della Sardegna sul cuore.

Molti i cambi dalle nutrite panchine di entrambe le formazioni - allenate rispettivamente da Ludovico Robattino, per il “Pettinengo A.S. 1970”, e da Roberto Geromel, per “Su Nuraghe Calcio Biella”.

Una valanga di gol, 10 quelli messi a segno: 3 per il “Pettinengo A.S. 1970” (2 da Simone Catto e 1 da Martino Minetto); 7 per “Su Nuraghe Calcio Biella” (3 dal capitano Edoardo Ceria, 3 da Antonello D’Eri e 1 da Federico Golzio).

Meritata vittoria suggellata dal brindisi con birra Ichnusa offerta dall’”Enoteca bar da Sergio Casu” di Biella.

Lunedì 13 febbraio, alle ore 21:00, nuovo incontro nel campo di casa di Vigliano Biellese: presso Centro sportivo “Openkinetik” di corso Avilianum, 1, “Su Nuraghe Calcio Biella” incontrerà i bravi e dinamici atleti del “Jolly Roges Portula”, diretti inseguitori con soli 3 punti di scarto nella classifica provvisoria.