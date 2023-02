Federazione Italiana Rugby sceglie ancora una volta Biella per un raduno della Nazionale

Sono ventisette le Azzurrine convocate a Biella per il primo raduno 2023 della Nazionale Femminile Under 18.

Lo stage che avrà inizio nel pomeriggio di giovedì 23 febbraio per concludersi domenica 26 febbraio, prevede una quattro giorni di allenamenti congiunti con le pari età francesi della Lega Alpi, una selezione regionale del sud della Francia. Gli allenamenti si svolgeranno presso l’impianto sportivo messo a disposizione dal Biella Rugby.

Lo staff tecnico è composto del responsabile Diego Saccà e dalle tecniche Leila Pennetta, Elisa Rochas, Michela Tondinelli e Melissa Bettoni, quest’ultima vecchia conoscenza del Brc che proprio con il nostro Sandro De Sordi ha mosso i suoi primi passi sui campi da rugby.

Decisamente soddisfatto e fiero per la scelta il presidente Brc Filippo Musso: “È nuovamente motivo d’orgoglio vedere che Federazione Italiana Rugby riconosce la nostra struttura come punto di riferimento per l’organizzazione di eventi internazionali. Il nostro club e la nostra città sono riconosciuti per l’ottima organizzazione, per la professionalità, per la bellissima struttura, ma soprattutto per la grande ospitalità nei confronti delle squadre nazionali”.