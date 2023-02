Foti e Delmastro a Biella per i primi 100 giorni Governo Meloni, FOTO

Foti e Delmastro a Biella per i primi 100 giorni Governo Meloni

L'importanza che Governo Meloni ha assunto in Europa, case green, conquista price cap del gas, sono alcuni dei temi che sono stati toccati oggi 11 febbraio a Biella all’Agorà Palace Hotel in occasione dell'incontro organizzato dalla Federazione Provinciale di Fratelli d’Italia, per illustrare e analizzare tutte le misure intraprese dal Governo nei suoi primi cento giorni.

Per l'occasione sono intervenuti l’On. Tommaso Foti capogruppo FdI alla Camera dei Deputati e l’On. Andrea Delmastro Sottosegretario di Stato alla Giustizia.

"Il centro destra non si disunisce mai - ha dichiarato Andrea Delmastro Sottosegretario di Stato alla Giustizia - , noi abbiamo proposto idee e valori diversi da tutti, ma tutti si dovranno confrontare con noi. Il centro destra è contagiarsi e far comprendere il valore della nazione perchè o si salva la nazione o non ci salviamo nemmeno noi. Questo è il Governo della nazione, e noi abbiamo motivo di esserne orgogliosi".

"Piaccia o meno la Meloni si è messa al centro della politica europea laddove l'Italia non c'era più stata con un rappresentante politico - ha esordito l’On. Tommaso Foti - . L'Italia che alza la testa in Europa è una novità".