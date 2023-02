Consiglio regionale: in aula competenze Azienda zero e legge di riordino

Sono due le sedute del Consiglio regionale convocate dal presidente Stefano Allasia per questa settimana: martedì 14 e mercoledì 15 febbraio, con orario dalle 10 alle 19. Martedì, alle 9.30, è previsto il sindacato ispettivo mentre, alle 14, si tiene il question time. Il programma dei lavori comprende la Pdcr 280 (preavviso scritto) su ulteriori servizi da attribuire all’Azienda sanitaria zero e il richiamo in Aula del disegno di legge 236, la legge annuale di riordino 2022, oltre a numerosi atti d’indirizzo.

Convocate anche le Commissioni.

Lunedì13

9.30 e 10.30, quarta, presidente Alessandro Stecco, audizioni del Gruppo di lavoro sulla sanità nelle carceri con il Provveditore dell’Amministrazione penitenziaria e con il Direttore del centro di giustizia minorile di Torino. Si prosegue in ordinaria, alle 11.30, per l’esame della Pdcr 280 e delle Pdl 183 e 186 sullo psicologo di base e scolastico.

Martedì 14

9.30, Interrogazioni.

Dalle 10 alle 19 Consiglio regionale.

14, Question time.

Mercoledì 15

Dalle 10 alle 19 Consiglio regionale.

Giovedì 16

9.30 quinta, presidente Angelo Dago, proseguimento esame Pdcr 268 (Piano rifiuti e bonifiche).

12 Conferenza dei capigruppo.

14.30 sesta, presidente Davide Nicco, esame della Pdcr 264 di modifica dello statuto delle società di mutuo soccorso ed esame della Pdl 195 sui bisogni educativi speciali.

Si segnala, nella pausa dei lavori d’Aula di martedì 14 febbraio, alle 12.30, che il presidente Allasia e il presidente della Regione, Alberto Cirio, partecipano alla Conferenza stampa di presentazione dell’Orecol, cioè nuovo organismo regionale per il controllo collaborativo.