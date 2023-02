Giornata importante oggi a Biella per il Pd. "Oggi 11 febbraio al Circolo Pd di Biella - spiega il Segretario cittadino Sergio Leone - come tutti gli altri circoli, dovrà scegliere quali sono i primi due candidati sui quattro che sono Stefano Bonaccini, Elly Schlein, Gianni Cuperlo e Paola De Micheli che andranno alle primarie del 26 febbraio, aperte a tutti, iscritti e non. Chi non sarà iscritto dovrà solo firmare un'adesione ai valori del partito".