Carnevale al Piazzo tra musica, truccabimbi e laboratori per tanti bambini, FOTO e VIDEO

Dopo tre anni di stop dovuti alla pandemia, nel pomeriggio di oggi sabato 11 febbraio, l'allegria dei bambini è di nuovo tornata in piazza Cisterna in occasione del carnevale dedicato ai più piccoli, in attesa di Biella Masquarade, uno straordinario evento gratuito organizzato dal Comune di Biella in collaborazione con Proloco Biella e Aps Fabrika Biella.

Soddisfatti gli organizzatori: "Siamo molto contenti di vedere la piazza con così tanti bimbi nonostante il freddo - commenta Andrea Morabito di Noi del Piazzo - . Quest'anno anche grazie alla collaborazione con la Proloco di Biella siamo riusciti a proporre sempre più attività laboratori, trucca bimbi, cose che ai bambini piacciono"