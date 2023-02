L'omaggio a Tutankhamon con TutanCucu in apertura del carnevale a Chiavazza , FOTO

E' iniziato con le immagini del Museo del Museo del Territorio dove è allestita la mostra di Tutankhamon a Biella, lo spettacolo di apertura del carnevale a Chiavazza ieri sera venerdì 10 febbraio. Tante le persone in sala, tutti pronti a iniziare questi festeggiamenti del quartiere ma non solo.

E poi via tra battute, quindi risate, uno sketch tra Cucu e Don Remo in piemontese. Non sono poi mancati riferimenti alla ruota panoramica e alla funicolare, battutine al sindaco Claudio Corradino presente in sala con una rappresentanza di assessori e consiglieri.

All'assessore Gaggino, in questo caso in qualità di regista dello spettacolo insieme ad Annalisa Zanni, la compagnia ha regalato una pergamena per ringraziarlo del suo impegno.

Il Cucu non ha poi mancato di fare appello a chi voglia far parte dell'associazione per dare una mano a chi è ancora rimasto e si dà tanto da fare e ha ricordato i prossimi appuntamenti: questa sera la cena spettacolo con Paolo Drigo e domani la sfilata per le vie del quartiere. Domenica prossima in chiusura ci sarà invece la grande fagiolata.