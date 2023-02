Ubriachi, litigano con l'addetto alla sicurezza di un supermercato in via Milano a Chiavazza e dopo essere stati allontanati vengono sanzionati per ubriachezza molesta.

I fatti risalgono a ieri venerdì 10 febbraio. Protagonisti della vicenda due uomini (uno dell' '81 e uno del '73 entrambi residenti a Biella e già noti alle forze dell'ordine). A riportare la calma sono stati i Carabinieri, che a fatica hanno fatto allontanare i due dall'attività.