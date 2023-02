Parcheggia e urta un auto in sosta. Lite fuori da un locale di Biella nella notte, foto archivio

Lite fuori da un locale a Biella in via Per Tollegno questa notte intorno alle 2.

I Carabinieri sono stati chiamati per calmare gli animi di due uomini in quanto uno del 1975 di Lessona avrebbe urtato nella manovra di parcheggio la vettura di un uomo del 1999 di Sandigliano e sarebbe scoppiato un acceso diverbio.

Al termine le parti si sono comunque accordate compilando il Cid.