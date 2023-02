Ha un incidente ma viaggia senza assicurazione. Multata la conducente del mezzo

Incidente stradale a Valle Mosso nella giornata di ieri venerdì 10 febbraio. A rimanere coinvolta è stata una sola automobile lungo la Romanina. La conducente del mezzo, una giovane di 27 anni residente a Veglio, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo della sua auto ed è finita fuori strada. A chiamare i soccorsi è stato un passante.

Niente lesioni per la ragazza, che è rimasta comunque frastornata, con molta probabilità per lo scoppio dell'airbag, ed è stata trasportata per accertamenti al Pronto Soccorso di Ponderano.

Sul posto si sono portati anche i Carabinieri, che hanno provveduto ai rilievi del caso trovando però il mezzo senza assicurazione. Per questo motivo alla giovane è stata contestata la violazione dell'articolo 193 del codice della strada.