Terza edizione del Premio “Maestro di Mestiere”, domande entro il 28 febbraio

La Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, in collaborazione con l’Associazione Fatti ad Arte, con il sostegno del Gal Montagne Biellesi, promuove la terza edizione del Premio “Maestro di Mestiere”. Un’edizione ormai consolidata che conferma la valenza del Premio come importante strumento di promozione per l’Artigianato Artistico del territorio e nel contempo contributo a supporto e sostegno alla attività delle tante botteghe che nel Biellese testimoniano il valore del Mestiere Artigiano che Biella rappresenta come Città Creativa Unesco proprio per artigianato e arte popolare.

Nelle due passate edizioni il Premio si è rivelato essere importante supporto per la realizzazione dei progetti risultati vincitori, nel 2020 di Calzaturificio Barbera Biella, Liuteria Guarnieri, Rigola Organi, nel 2021 di Davide Furno Modellazione Botanica e Museale, Nicola Artiglia Bottega Orafa, Carolina Venturin Liuteria Minuta.

L’Artigianato è oggi uno dei settori sociali ed economici in cui è possibile uno sviluppo equilibrato e sostenibile, le particolarità insite nei processi di realizzazione oltre che nei prodotti finali stessi, rendono poi questo comparto particolarmente adatto ad essere collegato ad azioni di attrattività turistica.

In quest’ottica il Premio, così come il territorio, intende ispirarsi agli obiettivi dell’Agenda ONU 2030, in particolar modo alle tematiche legate alla sostenibilità.

Resterà quindi anche per questa terza edizione particolare attenzione a progetti dalle forti valenze sostenibili, con una progettazione che miri a soddisfare un uso efficiente delle risorse durante l’intero ciclo di vita, dalla fase produttiva all’uso, allo smaltimento.

La partecipazione del Gal Montagne Biellesi, come nello scorso anno, sosterrà con una menzione speciale un progetto che preveda la partecipazione di una rete di artigiani, compreso il settore degli artigiani digitali e del mondo del design, per sostenere e rafforzare la cooperazione tra gli artigiani del territorio, per operare all’unisono con obiettivi comuni in grado di dare risalto all’intero contesto territoriale, tenendo conto delle sue specifiche caratteristiche e risorse.

Il premio sarà suddiviso in tre sezioni: Premio agli artigiani senior € 4.000,00, Premio alle nuove imprese in apertura € 2.500,00, Menzione speciale per le Rete di Artigiani - Con il contributo del Gal Montagne Biellesi € 4000,00. Sarà poi compito di una commissione di esperti la valutazione dei progetti e l’assegnazione del premio.

La Fondazione con le parole del Presidente Franco Ferraris sottolinea il valore di questa importante iniziativa diretta alla salvaguardia del comparto dell’Artigianato d’Arte patrimonio artistico e culturale: "Sapere artigiano e forza delle reti: sono questi i punti su cui si concentrerà la nuova edizione del Premio Maestro di mestiere messo a punto dalla Fondazione in collaborazione con l’Associazione Fatti ad arte e GAL- montagne biellesi. Dopo il successo delle precedenti edizioni il Premio tornerà infatti nel 2023 per stimolare un percorso di crescita e scoperta delle eccellenze artigiane biellesi. Un’iniziativa importante che mette al centro la creatività della città inserita nel network Unesco”.

“Per Fatti ad Arte, sottolinea il Direttore Patrizia Maggia, il Premio Maestro di Mestiere è un sostegno concreto, oltre che stimolo e aiuto all’espressione del talento dei nostri Maestri Artigiani. Abbiamo oggi necessità di mantenere viva la creatività e l’autenticità della maestria artigiana, di quel sapere che è l’identità del territorio stesso. Ed è importante che in momenti di difficoltà come quelli che stiamo attraversando non manchi attenzione e supporto a quel fatto a mano in bottega che sempre di più necessità di essere valorizzato e promosso".

"Il GAL Montagne Biellesi - dice il Presidente Francesca Delmastro - ha deciso di continuare in maniera convinta a supportare il Premio visti i buoni risultati, sia qualitativi che quantitativi, della sezione rivolta specificatamente alle Reti di impresa e nella reale prospettiva che questa iniziativa nel suo complesso possa costituire un piccolo ma significativo tassello per la crescita della visibilità del nostro territorio oltre che, per noi, un concreto momento di collaborazione con il settore dell'artigianato".

Presentazione bando: novembre 2022

Presentazione domande: entro 28 febbraio 2023

Assegnazione premi entro: entro aprile 2023

Dal premio è escluso il settore enogastronomico

Per info: maestrodimestiere@fattiadarte.it