Ladri in un ristorante a Cerreto Castello nella notte, rubano il denaro rimasto in cassa

Fortunatamente era rimasto poco in cassa, ma i ladri si sono comunque portati via comunque quanto c'era.

E' successo nella notte di ieri venerdì 10 febbraio: dei malviventi sono entrati in un locale a Cerreto Castello forzando la porta di ingresso principale e non sono andati via a mani vuote.

A chiamare il 112 è stato il proprietario del locale al suono dell'allarme.

Le indagini sono affidate ai Carabinieri che avranno il compito di visionare le telecamere.