"Ronzando tra le colline", 8° edizione della Passeggiata del Buon Cammino

E' giunta alla sua 8° edizione la "Passeggiata del Buon Cammino", escursione guidata organizzata dalle associazioni Slowland Piemonte e Coltiviviamo.

La passeggiata di quest'anno, dal titolo "Ronzando tra le colline", si terrà domani, domenica 12 febbraio, con partenza alle 9 dal Polivalente di Dorzano, in Via Salione.

Sarà un anello di circa 12 km lungo il quale avremo modo di incontrare un apicoltore della zona, di ascoltare informazioni e curiosità sulle api e sui loro prodotti, nonché di degustare il miele associato ad altre specialità gastronomiche.

Lungo il percorso si farà tappa anche all'antico forno comunale del borgo di Salomone-Roppolo, restaurato recentemente, e che verrà acceso per l'occasione. Si ripartirà poi per S. Vitale, il Belvedere Pozzo, quindi il Lago di Bertignano, il Monte Orsetto e il Roc d’la Regina, rientrando a Salomone per il pranzo al sacco e una degustazione di prodotti del forno, con possibilità di acquisto di formaggi, miele, pane speciale e vino.

Si farà poi ritorno al polivalente di Dorzano dove sarà offerta una merenda a base di specialità dolciarie a cura dell' Amministrazione Comunale di Dorzano.

In caso di maltempo la camminata sarà rinviata a domenica 26 febbraio.

Per informazioni: messaggi whatsapp a numeri 3404763837; 3482289399; o via email a segreteria@slowlandpiemonte.it .