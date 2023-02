A Biella e Vercelli il biglietto bus corsa semplice urbano ed extraurbano si compra sull'app MooneyGo

In questi giorni è iniziato il processo di migrazione dalla app myCicero alla app MooneyGo, sia per dispositivi Android sia per dispositivi iOS, per effettuare l’acquisto dei biglietti di corsa semplice extraurbani ed urbani di Biella e di Vercelli.

Gli utenti myCicero potranno continuare ad utilizzare le attuali credenziali del proprio account sulla nuova app MooneyGo. Non vi sarà alcun effetto né sugli account né sul borsellino myCicero che verranno migrati sulla nuova app.

L’app MooneyGo sostituirà myCicero tramite un semplice aggiornamento che però non sarà visibile per tutti lo stesso giorno. Per gli utenti in possesso di un dispositivo non ancora aggiornabile alla nuova app MooneyGo sarà comunque possibile continuare ad effettuare l’acquisto dei biglietti con l’attuale app myCicero.

Atap ricorda infine che per l’attivazione del biglietto acquistato con la app myCicero o con la app MooneyGo sarà sempre necessario inquadrare il QR Code presente in prossimità della porta di salita a bordo mezzo.