SPB Ilario Ormezzano in trasferta ad Ovada, quinta nel girone

In arrivo una trasferta importantissima per la SPB Ilario Ormezzano Sai, che come ogni sabato dovrà giocare al meglio per rimanere in vetta al girone. Sabato sera alle 21, i ragazzi di coach Carlos Di Lonardo giocheranno al palasport in via Grillano 2 ad Ovada. La formazione di casa ha all’attivo otto vittorie su dodici incontri disputati, si tratta dunque di una squadra tosta, che soprattutto in casa sa giocare bene a pallavolo.

“Ci stiamo allenando bene in questo periodo - dice il libero della prima squadra, Stefano Vicario -. Siamo contenti di quanto abbiamo fatto finora e cercheremo di continuare su questa strada, ad Ovada sarà sicuramente una bella partita. Loro hanno una buona formazione, che ha perso poche partite quest’anno e soprattutto in casa è molto ostica. Noi dovremo essere bravi a giocare bene e ad andare avanti con il punteggio fin da subito.” Dopo la vittoria sul Volley Vercelli, la prima squadra della Scuola Pallavolo Biellese è più che mai carica per affrontare questo girone di ritorno.