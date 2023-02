Rugby, Biella in trasferta sul campo della capolista

Forti della vittoria ottenuta sul terreno dello Stadio del Rugby di Biella, gli uomini di Benettin si apprestano, dopo una settimana di pausa, ad incontrare in trasferta, la capolista Rugby Parabiago nella seconda giornata del girone di ritorno.

Del primo faccia a faccia di stagione con Parabiago, risalente ad ottobre, ricordiamo uno scontro duro, una mischia organizzata e un mediano di apertura abile e preciso che insieme hanno portato al risultato di 8-31 avverso per i gialloverdi. Una meritato successo per la squadra più performante del girone. Nove partite giocate e due sole sconfitte per Rugby Parabiago, la prima subita al nono turno contro Asd Milano con un punto di scarto: 22-12, la seconda al dodicesimo turno, l’ultimo giocato, contro I Centurioni, ancora una volta di una solo punto.

Alberto Benettin, head coach Biella Rugby: “Andiamo ad affrontare la miglior squadra del campionato, direi che Parabiago ha dimostrato ampiamente sul campo di essere la squadra più forte di tutto il girone. Lo facciamo con uno spirito robusto, arriviamo da una partita, quella contro Noceto dove abbiamo espresso un buon gioco e alla fine abbiamo portato a casa il risultato. Abbiamo preparato bene il prossimo incontro, come ricordiamo bene la sconfitta subita all’andata, quando Parabiago si è imposto sia in attacco che in difesa, meritando di vincere. Il nostro obiettivo è quello di rifarci della brutta sconfitta. Di grande stimolo per noi è avere l’occasione di poterci rimettere alla prova contro l’unica squadra contro la quale non siamo riusciti a dimostrare niente di buono con la speranza, questa volta, di imporci. Parabiago arriva da una partita che li ha messi parecchio sotto pressione, hanno perso, ma hanno dimostrato di essere in grado di rimanere attaccati nel risultato e reagire a giornate in cui non tutto viene come lo avevi pensato. Un ulteriore stimolo per noi, perché se I Centurioni sono riusciti nell’impresa, possiamo provarci anche noi. Abbiamo una gran voglia di giocare e annunciamo con grande piacere il rientro di un giocatore molto importante per la squadra: Emilio Vezzoli che torna dopo un infortunio che lo ha tenuto lontano dal campo per molto tempo”. Kick off alle 14,30.

Serie A. XIII giornata – 12.02.23. Asd Rugby Milano – I Centurioni; Rugby Noceto – Pro Recco; Parabiago – Biella Rugby; VII Settimo Rugby Torino – Rugby Parma; Cus Genova - Cus Milano. Riposa: Amatori Alghero.

Classifica.Rugby Parabiago punti 41; I Centurioni 38; Rugby Noceto 36; Cus Milano 33; Rugby Parma 32; Biella Rugby e Asd Milano 29; VII Rugby Torino 27; Amatori Alghero 17; Cus Genova 7; Pro Recco 5.