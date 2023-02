Bottazzi - Magnani nuovo equipaggio Rally & Co al debutto, FOTO

Nuovo ingresso per la scuderia biellese Rally & Co e debutto di inizio stagione nel campionato italiano terra storico per Alessandro Bottazzi (ex pilota moto da enduro di Piacenza) coadiuvato alle note dalla Parmense Ilaria Magnani .

Sulla loro Opel Corsa gsi numero 219 saranno protagonisti ,questo weekend , nella prima gara di campionato che parte con il 3^ rally storico Valle del Tevere, gara su terra in provincia di Arezzo . Nove prove speciali (tra cui alcune teatro del mondiale rally quando il Sanremo faceva base in Toscana negli anni 80) per 60 km totali cronometrati saranno il campo di battaglia con 22 equipaggi a contendersi il podio con l'arrivo previsto a Sansepolcro domenica pomeriggio