Autojunior celebra 40 anni di concessionaria Suzuki con showroom ed officina completamente rinnovati

La concessionaria Autojunior di Biella, fondata oltre 70 anni fa da Gianni Uberti Bona e la moglie Maria Teresa e successivamente ereditata dai figli Milva e Guido, oggi - Milva insieme ai figli Stefano ed Alessandra, e ai nipoti Elisa e Piero - continua la sua attività festeggiando 40 anni di partnership come concessionario ufficiale del marchio Suzuki. Per celebrare questo importante traguardo, lo staff di Autojunior sta preparando - per i prossimi mesi - un’occasione speciale per festeggiare insieme ai suoi clienti.

Ma questa non è l’unica novità 2023 del centro Suzuki biellese: dall’inizio del nuovo anno, infatti, lo showroom e l’officina dedicata alla manutenzione e all’assistenza hanno una veste tutta nuova. Quest’ultima, in particolar modo, è stata completamente restaurata e riammodernata, pronta per accogliere i clienti con i suoi servizi, anche in post-vendita. L’officina non tratta soltanto auto Suzuki, ma riceve autovetture di qualsiasi marchio.

Da Autojunior sono disponibili in pronta consegna i modelli Vitara ed S-Cross, dotati di cambio manuale o automatico, sia nella versione Full Hybrid che Mild Hybrid. Direttamente in showroom è possibile visionarle ed effettuare un test-drive.



Vitara è il modello Suzuki in grado di affrontare anche le superfici e le condizioni climatiche più difficili; spinta dalla nuova tecnologia Hybrid 140V, è al top della categoria per la sicurezza grazie ai suoi sistemi di guida assistita.



S-Cross è il SUV adatto a qualsiasi viaggio, con ampi spazi interni sia per i passeggeri che per i bagagli, e garantisce efficienza della tecnologia Suzuki Hybrid e sicurezza della guida assistita di serie.

L’offerta della concessionaria si completa, infine, con una vasta gamma di vetture usate d’occasione.



Per non lasciarsi scappare le opportunità di casa Suzuki, lo staff di Autojunior vi aspetta presso la concessionaria di Biella, in via Milano 46.

