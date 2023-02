Fagiolata di Cerrione, doppio appuntamento per i cittadini (foto di repertorio)

Doppio appuntamento da non perdere per la cittadinanza di Cerrione. Arriva, infatti, la tradizionale fagiolata. L'organizzazione dell'evento fa sapere che nel pomeriggio di sabato 11 febbraio avrà luogo la raccolta per le vie del paese.

Sabato 18, invece, si svolgerà la distribuzione presso l'area del parco giochi di via Roma, a partire dalle 16. Per info e prenotazioni: 338.5335959 e 347.4062175.