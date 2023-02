Veglio: Carabinieri e Vigili del Fuoco arrivati in tempo per salvare un anziano che non rispondeva alle chiamate

I Carabinieri di Vallemosso si sono precipitati immediatamente a Veglio, questa mattina, dopo l'allerta per un anziano che non rispondeva alle chiamate. Subito dopo i Vigili del Fuoco, giunti sul posto, si sono introdotti nell'alloggio per permettere ai sanitari del 118 di prendere in carico l'uomo che, ancora in vita, è stato subito trasportato all'ospedale per le cure del caso. Al momento non si hanno notizie delle sue esatte condizioni, ma dalle prime testimonianze sembra che l'intervento immediato dei soccorritori sia stato provvidenziale per trovarlo ancora in vita.