Valdilana: Completamente ubriaca entra in un bar di Valle Mosso e si chiude in bagno. Necessario l'intervento del 118 - foto repertorio

Ieri, 9 febbraio, si è reso necessario il ricovero da parte dei sanitari del 118 chiamati a Vallemosso in Valdilana per una biellese che, completamente ubriaca, è entrata in un bar del paese e si è chiusa in bagno. Il comportamento della donna ha allarmato le persone presenti che hanno chiesto l'intervento dei Carabinieri i quali, dopo aver identificato la persona, hanno coadiuvato le operazioni dei soccorritori.