Vigliano, in biblioteca Adriano Leone parla di "Denaro e Potere"

Venerdì 10 febbraio, alle 17, la Biblioteca comunale "Aldo Sola" presenta il secondo dei quattro incontri del "Febbraio con le spie", raccontate da Adriano Leone, dal titolo "Denaro e potere".

«Normalmente - racconta Adriano Leone - le spie di genere maschile erano quasi sempre militari, mentre quelle delle donne, almeno prima della seconda guerra mondiale, erano storie di passione, eroismo, dedizione. Molto spesso non si tratta di professioniste ma di donne prese dalla voglia di avventura, dal desiderio di infrangere le barriere di una condizione femminile che le relegava in schemi familiari rigidi e in ruoli definiti e non modificabili. Certo, in cambio la libertà era spesso solo apparente – il ricatto dei servizi segreti è noto – e la loro vita, sempre in pericolo, molto breve. (...) Inganno e seduzione – conclude Leone - servivano per ottenere potere, per il riscatto personale, o per obbedire ad ordini superiori dietro ricatto. Si tratta comunque di donne coraggiose, alle quali i grandi uomini della storia rivelano sotto le lenzuola affari di stato come dei bambini incapaci di tenere il più banale dei segreti.»

Il racconto di Adriano Leone sarà, come sempre, pieno di rivelazioni inedite e aneddoti curiosi e ci consentirà di entrare in un mondo tanto interessante quanto segreto, che spesso conosciamo solo per avere visto qualche film storico o di avventura.