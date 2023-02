Nuova vita per lo storico negozio “il Fiore” di Gaglianico, grazie a Rossella

Rimanere seduti a sognare ad occhi aperti di aprire il proprio negozio è semplice ma, realizzarlo, è tutt’altra storia. Quella di Rossella è una storia di coraggio e determinazione che, da un semplice sogno, è riuscita a trasformare la sua passione in realtà.

Da sempre amante dei fiori, dopo un percorso fatto di corsi di formazione, di aggiornamenti e di specializzazioni nel settore del mondo floro-vivaistico – con un approfondimento generale su tutti i tipi di fiori e piante – apre finalmente “il Fiore di Rossella”, rilevando lo storico negozio di Gaglianico.

“Avviare un’attività in proprio è senz’altro un grande passo con grandi responsabilità e rischi, ma porta anche grandi opportunità e soddisfazione sul lavoro”, spiega.

All’interno del suo negozio, oltre all’accoglienza e alla professionalità, Rossella offre la consulenza e la vendita al dettaglio di fiori, piante ornamentali in vaso da interno o da esterno, creazione di composizioni floreali, confezionamento di fiori e piante e consegna a domicilio.

Il suo obiettivo? Far emergere, attraverso la sua professionalità, il reale valore della composizione floreale per ogni ricorrenza, come quella di San Valentino che sta per arrivare. Regalare un fiore è simbolo di positività, gratitudine ed eleganza, all’interno di un mondo – quello delle piante – che offre infinite possibilità per trovare il proprio colore e la propria specie ideale.

Il punto di forza di Rossella è la consulenza al cliente per la scelta dei fiori da utilizzare, unita al senso artistico nel disporli in modo armonico nell’ambiente di destinazione.

“Il Fiore di Rossella” si trova a Gaglianico (BI) in via Gramsci 15.

Per informazioni: 348 4125987 - rossiditardo@gmail.com

Facebook: www.facebook.com/ilfioredirossella

Instagram: www.instagram.com/il_fiore_di_rossella