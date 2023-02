Cultura, outdoor, turismo accessibile e grandi eventi: il Piemonte si presenta alla BIT di Milano

Dalle sontuose Residenze Reali Sabaude, alle nuovissime esperienze outdoor in alta quota sulle Vie storiche di montagna. Dal World Tourism Event-Salone Mondiale del Turismo 2023 for World Heritage Sites, che si terrà a Torino dal 21 al 23 settembre, ad un intero anno di grandi eventi musicali, sportivi e culturali. Dai percorsi di turismo accessibile nelle Langhe alla 261esima edizione del Venerdì Santo di Romagnano Sesia, fino alla valorizzazione e promozione della cultura gastronomica di eccellenza del Cuneese.

Il mondo ha ricominciato a viaggiare e il Piemonte scopre le proprie carte migliori alla BIT-Borsa Internazionale del Turismo, in programma da domenica 12 a martedì 14 febbraio a Milano presso l’Allianz MiCo - uno dei più rilevanti marketplace di promozione e commercializzazione dell’offerta turistica italiana sui mercati internazionali - dove la Regione Piemonte sarà presente insieme a Visit Piemonte, alle Agenzie Turistiche Locali e a una delegazione di operatori turistici per presentare il territorio e con l’obiettivo di incrementare il bacino incoming nazionale ed estero.

Secondo il Barometro UNWTO di gennaio, nel 2022 il numero di turisti internazionali è raddoppiato e per quello in corso si prevede il riavvicinamento ai livelli del 2019, con oltre 900 milioni di turisti che hanno viaggiato all’estero nel 2022, il doppio del 2021 e pari a circa due terzi (63%) dei viaggi pre-pandemia. L’Europa si conferma tra le destinazioni preferite dai viaggiatori mondiali e ha infatti già raggiunto quasi l’80% dei livelli 2019, accogliendo 585 milioni di arrivi nel 2022. Parallelamente, Banca d’Italia rileva che nei primi nove mesi dell’anno il nostro paese ha accolto circa 56 milioni di viaggiatori dall’estero, quasi il doppio del 2021 (+94%), riducendo al 26% il gap rispetto al dato pre-pandemia1. «La BIT di Milano è un palcoscenico ideale per dare rilievo internazionale al nostro sistema turistico e alle sue straordinarie potenzialità - sottolinea l'assessore regionale alla Cultura, Turismo e Commercio, Vittoria Poggio - Tra i grandi eventi che presenteremo in questa sede, il World Tourism Event-Salone Mondiale del turismo for World Heritage Sites previsto in Piemonte a settembre: un’occasione per dare massima visibilità ai nostri beni Patrimonio Mondiale, come anche agli altri riconoscimenti UNESCO piemontesi e per diffondere la conoscenza di queste realtà presso il pubblico e le scuole e incentivare opportunità di lavoro e sviluppo. A partire dalla scelta della location: il Museo nazionale del Risorgimento italiano all'interno di Palazzo Carignano, parte del circuito seriale delle Residenze sabaude. Da diversi anni la Regione lavora per incrementare il coordinamento e il lavoro congiunto tra i siti e gli altri riconoscimenti appartenenti ai programmi UNESCO, e per rafforzare questo approccio ha istituito un tavolo di lavoro, formalizzato grazie alla nuova legge regionale in materia di cultura. I riconoscimenti piemontesi sono poi accomunati da una visione condivisa che pone al centro le interrelazioni tra uomo, natura e cultura e spesso in uno stesso territorio sono presenti più riconoscimenti: elementi che, uniti all’eccellente tradizione enogastronomica piemontese e alle tante opportunità outdoor, sono le caratteristiche di un turismo culturale di qualità».