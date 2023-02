Continua il laboratorio linguistico transoceanico tra Sardo, Italiano, Spagnolo e Piemontese

Martedì 31 gennaio 2023, il Circolo Sardo “Antonio Segni” di La Plata e il Circolo Culturale Sardo “Su Nuraghe” di Biella hanno avuto il loro primo appuntamento mensile dell’anno 2023, grazie al Laboratorio Linguistico “Eya, emmo, sì: là dove il sì suona, s’emmo e s’eya cantant”. Si tratta di uno spazio d’incontro in cui entrambe le istituzioni dei Sardi che vivono in Italia e in Argentina si ritrovano, consolidando il “gemellaggio tra Nuraghes” inserito nell’ambito del più ampio progetto regionale “Casa Sardegna”, in capo all’Assessorato del Lavoro della Regione Autonoma della Sardegna.

Per via del diverso fuso orario (ore 21:00 in Italia e ore 17:00 in Argentina, con le stagioni invertite nell’emisfero meridionale), “in questo bel pomeriggio argentino – scrive Maria Victoria Llantada Signorini, presidente del Circulo sardo “Antonio Segni” di La Plata - si sono lette opere del poeta contemporaneo Nicola Loi di Ortueri (Nuoro); poesie precedentemente pubblicate sul sito web "Su Nuraghe" e su altri media elettronici tradizionali e on-line, tradotte in italiano da Grazia e Battista Saiu di Pozzomaggiore (Sassari) e da Gabriella Peddes di Tonara (Nuoro), col benestare dall’autore. Revisionate da Roberto Perinu, alcune sono rese in spagnolo castigliano da Matteo Rebuffa di Candelo (Biella) e in piemontese da Sergio Maria Gilardino di Caraglio (Cuneo)”.

In Argentina, oltre che il Circulo di La Plata, per il quale è intervenuta anche Giovanna Signorini originaria di Mara (Sassari), erano presenti Marianela Fava Signorini e Oscar Fava, del Circolo Sardo “Domus Sardinia” di Neuquén e Patagonia Argentina.Prossimo appuntamento mensile, martedì 28 febbraio 2023.