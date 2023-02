Biella celebra Sant’Antonio Abate

Duecentoventiduesimo anniversario dell’associazione Collegio di Sant’Antonio Abate di Biella che, domenica 12 febbraio, organizza la Festa dei Carrettieri e degli Autotrasportatori.

Appuntamento alle 9 a Piazza Silvio Cerruti a Città studi e, alle 10, la benedizione di cavalli, trattori e automezzi. Alle 10:15 partirà la sfilata lungo via Ivrea, via Lamarmora, via Torino, viale Macallé, via Rosselli, ancora via Ivrea e ritorno in Piazza Silvio Cerruti, dove alle 11 ci sarà l’aperitivo.

Il ricavato della giornata sarà devoluto alla Lilt.