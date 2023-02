Lavori in Via del Cervo, Candelo Città Possibile: “Monitoreremo perchè non si arrivi ad una paralisi della viabilità”

Riceviamo e pubblichiamo:

"Durante il Consiglio Comunale di martedì 7 febbraio abbiamo discusso le nostre interpellanze in tema di carenza medici, e viabilità a seguito lavoro in Via del Cervo.

La prima sulla carenza dei medici, da cui abbiamo appreso, in base ai dati regionali comunicati dal Sindaco, che la situazione riguardo il numero dei medici di base a Candelo è drammatica, visto che ad oggi ce ne sono 5, ma sia nel 2023 e nel 2024, complessivamente 2 medici andranno in pensione e sarà un problema la loro sostituzione con nuovi medici.

Ciò sarà una difficoltà in più per i Candelesi soprattutto per le persone anziane, disabili e per chi non può muoversi, perchè se la situazione rimarrà così, non pochi saranno costretti ad andare fuori paese. Alla luce di questa problematica abbiamo suggerito al Sindaco di prendere posizione come Consiglio Comunale, con un documento condiviso da inviare alla Regione e magari di condividerlo con gli altri Comuni.

Riguardo invece la seconda interpellanza sulla viabilità a seguito dei lavori in Via del Cervo, ed in particolare alla possibile sovrapposizione col cantiere sul ponte della tangenziale a Biella che partirà a giugno prossimo, le nostre preoccupazioni non erano infondate, e il rischio che i lavori si sovrappongano è reale.

A tal riguardo l'assessore ai lavori pubblici, ha confermato che i lavori dureranno da contratto 180 giorni e fino al 15 luglio e che nel in caso in cui i lavori siano concomitanti con quelli del ponte a Biella non escludono una sospensione dei lavori oppure una riduzione del cantiere. Noi monitoreremo la situazione affinché non si arrivi a una paralisi della viabilità di Candelo e parte del biellese perché sarebbe grave.

Infine abbiamo ribadito come di fronte a queste chiusure e cambi di viabilità, è necessaria per Candelo e per la parte sud del biellese una strada esterna all'abitato di Candelo non solo da utilizzare durante eventi/manifestazioni, per alleviare un paese sempre più soffocato dal traffico e che lo sarà ancor di più nei prossimi mesi".