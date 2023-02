Alla caffetteria Interno 21 menu al melograno per il Progetto Bambini del Fondo Edo Tempia

Il melograno è il simbolo della giornata mondiale contro il cancro infantile che cade ogni anno il 15 febbraio. Sarà anche l’ingrediente principale di tre proposte che la caffetteria Interno 21 offre in occasione della ricorrenza, mercoledì 15 febbraio, e lo fa per raccogliere donazioni a favore del Progetto Bambini del Fondo Edo Tempia.

Nel menu del locale, che si trova nei giardini della sede del Fondo (ingresso da via Marconi), si troveranno un estratto di melograno, un primo piatto (risotto allo stracchino e riduzione di melograno) e un dolce (sbriciolata di mele e melograno). Per ogni portata ordinata, un euro verrà destinato al complesso di iniziative che sostengono i più piccoli e le loro famiglie quando il cancro sconvolge le loro vite. Si va dall’assistenza scolastica a quella economica, dal supporto psicologico al servizio di trasporti fino ad attività complementari come yoga e arteterapia. La caffetteria Interno 21 è aperta dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 15,30.