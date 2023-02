A Salussola i Carabinieri incontrano gli alunni della scuola media

Proseguono gli incontri didattici presso le scuole di questa provincia.

In tale contesto il Comandante della Stazione Carabinieri di Salussola Mar. Ord. YORDANOVA Desislava Atanasova e l’App. Sc. Q.S. STORARI Riccardo hanno effettuato l’incontro con gli alunni della classe 3^ della Scuola Media Statale “Don Francesco Cabrio” sita in Salussola Via Sorelle Bona nr. 3, durante il quale venivano affrontati i temi riguardanti il progetto educativo sulla cultura della legalità. L’incontro si è tenuto tra le ore 09.30 e le ore 11.30 circa, di mercoledì 8 febbraio 2023, con la partecipazione di 12 studenti e 2 professoresse. L’interesse degli studenti, inerente gli argomenti trattati, è stato vivo e gli alunni, molto partecipi e coinvolti, hanno posto molteplici domande ai miliari intervenuti.