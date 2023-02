I sindacati: "Asl di Biella Cenerentola della sanità piemontese", mancano 90 medici

Riceviamo e pubblichiamo:

"L'Asl di Biella ci ha presentato ieri 8 febbraio 2023 il piano di assunzioni 2023 da cui si evince che mancano 90 medici (dovrebbero essere 378 come fabbisogno mentre in organico al 01/01/2023 risultano essere 288).

Anche se la situazione è migliore per quanto riguarda il personale infermieristico e tecnico le assunzioni in più previste per il 2023 oltre alla copertura del turn-over è pari a solo 2 infermieri. Ci sono circa 50 dipendenti assenti per maternità, congedi straordinari e assenze lunghe la cui sostituzione non è prevista mettendo nei fatti in crisi la gestione dei turni.

A prova della carenza strutturale del personale è che attualmente per alcuni servizi quali: il blocco operatorio, l'emodinamica, neurofisiopatologia, il servizio di prevenzione, i lavoratori che vi operano sono costretti a fare un numero di reperibilità ben superiore a quelle consentite dal contratto nazionale e per i quali l'Azienda non prevede soluzioni definitive tramite maggiori assunzioni.

Abbiamo chiesto che la formazione del personale sanitario che è un elemento arricchente per la professionalità degli operatori, ma anche per la stessa Azienda, possa essere effettuata, almeno in parte, all'interno del loro orario di lavoro e non nel giorno di riposo o fuori turno per non affaticare ulteriormente il personale ma ci è stato negato proprio per la carenza di personale. Per assurdo l'ASL di Biella si trova ad avere un budget per la spesa del personale anno 2022 e anno 2023 inferiore al budget del 2021, perchè non avendo speso nel 2021 tutte le risorse a disposizione la Regione ha assegnato un budget inferiore.

Abbiamo chiesto alla Direzione di fare una dichiarazione congiunta da presentare in Regione Piemonte per fare presente le gravi difficoltà della nostra Azienda che a seguito della grave carenza di personale rischia di non garantire alla popolazione Biellese i servizi minimi assistenziali. Le assunzioni di personale medico in cooperativa non risolve certo la grave carenza dei 90 medici che mancano (pari a circa il 25%), così come non è sufficiente come spiegazione che i concorsi vanno deserti.

Non è più accettabile che in ragione di un pareggio di bilancio il nostro territorio continui ad essere penalizzato. Gli ospedali del Piemonte che hanno speso negli anni scorsi tutto il budget a disposizione e anche oltre, sono stati premiati e hanno ottenuto più finanziamenti. L'ASL di Biella come sempre è la CENERENTOLA della Sanità Piemontese".