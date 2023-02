Controllo del Vicinato a Biella? Corradino ci pensa sul serio: “Prima le periferie, poi in centro”

È in arrivo il controllo del vicinato a Biella? È ancora presto per dirlo ma da qualche settimana ha cominciato a pensarci seriamente il sindaco Claudio Corradino che, nei giorni scorsi, ha partecipato alla serata di presentazione del progetto che vede la piena collaborazione tra cittadini di Pollone e forze dell'ordine per la promozione della sicurezza urbana.

Proprio nel paese della Valle Elvo il primo cittadino ha ascoltato i punti principali dell'iniziativa, delineata dal sindaco Sandro Bonino e da Ferdinando Raffero, presidente nazionale dell'ACdV (Associazione Controllo del Vicinato), una rete territoriale di volontari e specialisti volontari che forniscono consulenza e supporto ad amministrazioni comunali, associazioni locali e a privati che intendono sviluppare nel proprio territorio programmi di sicurezza partecipata e organizzare gruppi di questo tipo.

“È sicuramente un progetto molto interessante, si può tranquillamente declinare nella realtà di Biella. Dapprima si potrebbe pensare di adottarlo nei quartieri periferici del capoluogo. Penso, ad esempio, al Vandorno, a Pavignano, a Cossila, al Favaro. Ma lo vedo adatto anche per il centro e le zone meno frequentate”.

Il controllo del vicinato vuole, infatti, essere uno strumento di prevenzione dei fenomeni criminosi, attraverso la solidarietà tra le persone con l'obiettivo di ridurre e attenuare i reati contro la proprietà e le persone. “Strumenti moderni per contrastare l'odioso fenomeno dei furti in città – commenta Corradino – Così facendo si crea una rete di protezione e assistenza reciproca che renderà ancor più difficile la vita dei malfattori. Non sarebbe male estenderla da Oropa fino al lago di Viverone ma sono valutazioni che spetteranno ad ogni singola amministrazione comunale”.

Ora, il sindaco di Biella porterà la questione in giunta sottoponendola al giudizio degli assessori. “Se ci sarà l'ok definitivo – conclude Corradino - contatterò l'associazione che se ne occupa”.