Carcere di Biella, Grimaldi (Verdi Sinistra): "Il Governo prenda posizione"

“Pestaggi, umiliazioni, vessazioni. In una parola: tortura. 28 agenti di polizia penitenziaria indagati dalla Procura, fra loro un commissario per cui è stata chiesta la detenzione domiciliare. Tre episodi gravissimi avvenuti fra giugno e agosto dello scorso anno nel carcere di Biella. L’inchiesta chiarirà le responsabilità individuali, ma intanto si apre un altro squarcio su casi di tortura nelle carceri piemontesi, dopo le inchieste su Torino e Ivrea. Vorremmo che il Governo sentisse l’urgenza di fare di tutto affinché ciò non possa più avvenire, affinché le carceri italiane diventino luoghi in cui nessuno viene violato, maltrattato e privato della propria dignità. Vedo, purtroppo, tutt’altro atteggiamento” – dichiara il Vice-capogruppo di Alleanza Verdi Sinistra, Marco Grimaldi.

“Il Governo dovrebbe ritenere prioritario e urgente – innanzitutto – approvare il d.lgs. 150/2022 e promuovere pene sostitutive al regime carcerario per combattere il sovraffollamento; riformare e aggiornare il Regolamento penitenziario nel senso di una maggiore tutela dei diritti dei detenuti e delle detenute” – prosegue Grimaldi. – “Invece siamo di fronte a una retorica di recrudescenza e punizione fine a se stessa nei confronti di chi è privato della libertà personale”.