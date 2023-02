A Biella nel "Giorno del Ricordo", l'intitolazione della via ai giardini Zumaglini "Viale Martiri delle Foibe", FOTO e VIDEO

Prima l'Inno d'Italia, poi lo scoprimento del cippo. Oggi 10 febbraio Biella ha celebrato il "Giorno del Ricordo" con l'intitolazione della via ai giardini Zumaglini "Viale Martiri delle Foibe".

Presenti oltre l Sindaco di Biella Claudio Corradino, il Prefetto Silvana D'agostino e il Sottosegretario di Stato On. Andrea Delmastro delle Vedove.

"Il Parlamento italiano a quasi 60 dagli eventi, ha istituito il 10 febbraio il Giorno del Ricordo - ha esordito il sindaco Corradino - . Con questo spirito di fare memoria, l'amministrazione ha voluto dare un segno tangibile nel ricordo delle vittime delle foibe con desiderio di pace e concordia nazionali ricordando gli infoibati e i profughi per restituire giusta memoria alle loro famiglie con la certezza nel nostro intimo che siamo soprattutto noi oggi a trarre profitto da quanto stiamo facendo, perchè da quella storia che è la storia dell'Italia e degli Italiani, riceviamo una spinta all'unità che ci aiuterà a essere cittadini più consapevoli perchè simili tragedie non abbiano a ripetersi mai più".

Il Prefetto Sivana D'Agostino ha ripercorso la storia. "I sopravvissuti e gli esuli hanno visto con ritardo riconoscere la verità delle sofferenze subite, ed è solo dal riconoscimento della violenza e dell'odio patiti dalle persone innocenti che può riprendere il dialogo e l'affermazione delle istituzioni italiane".

Presente alla cerimonia anche il Sottosegretario di Stato On. Andrea Delmastro delle Vedove: "Vogliano che gli esuli di Istria Fiume e Dalmazia e gli infoibati siano nel cuore di tutti, per tanti anni non lo furono. Oggi si apre una pagine di un'altra Italia e questo cippo ce lo ricorda e a distanza di quasi 80 anni dobbiamo ancora ringraziare i nostri Martiri perchè ci indicano la via della pacificazione nazionale"