Pettinengo: il Comune concede contributi ad enti e associazioni

L'amministrazione di Pettinengo ha assegnato contributi ad enti e Associazioni "Le cui attività e progetti oltre ad essere meritevoli di sostegno rivestono caratteristiche e finalità per le quali la contribuzione pubblica concorre alla realizzazione di un beneficio per la comunità amministrata anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex art. 118 della Costituzione", come si legge nella delibera che li dispone.

In particolare, il Comune ha assegnato al Circolo Su Nuraghe per la realizzazione della rassegna "Estate a Pettinengo" 2022 1.000,00 €, alla Squadra AIB e PC di Pettinengo OIV per l' attività di gestione delle emergenze 600,00 € e al Circolo di Selve Marcone, per l' attività di promozione culturale 300,00 €.