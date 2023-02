Crevacuore, al via lavori di sistemazione dei dissesti idrogeologici

Al via la sistemazione dei dissesti idrogeologici sui versanti prospicienti l'abitato di Crevacuore, in località Castello, e prospicienti l'insediamento produttivo "Cartiera Sottrici".

“Si tratta della messa in sicurezza del versante a monte della Provinciale, prima del ponte sul torrente Strona, già oggetto negli anni precedenti di notevoli e successivi dissesti a causa delle continue infiltrazioni d’acqua e dilavamento del terreno per il ruscellamento delle acque da monte che avevano causato pericolose frane sulla sottostante strada – spiega il sindaco Ermanno Raffo - E' già stata completata la prima fase di pulizia della vegetazione infestante e di alberi ed arbusti potenzialmente pericolosi per la viabilità di sotto. I lavori proseguono con la realizzazione di interventi di ingegneria naturalistica mediante la posa di nuove palificate a protezione del versante, con soprastante georete e successivo inerbimento e con il rifacimento del muro sottostante.Si sta procedendo parallelamente con l'intervento di ripristino del versante in dissesto a monte dell’abitato, in località Castello, su sponda sinistra del rio Bodro con realizzazione di un nuovo muro di sostegno oltre alla posa di rete paramassi; inoltre, è in atto un intervento sull’impluvio numero 2, con pulizia dell’area e posa di 2 dissabbiatori, in aggiunta a pozzettone da cui partirà una tubazione interrata per la raccolta delle acque, fino alla connessione con la rete di smaltimento esistente presente più a valle”. L'importo complessivo si aggira sui 960mila euro.