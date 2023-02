Sci, prove di Mondiali a Bielmonte - FOTO

Prove di Campionato del Mondo di Sci a Bielmonte dove negli ultimi giorni si sono allenati 4 sciatori che parteciperanno allo Slalom Speciale di domenica 19 febbraio a Courchevel, gara conclusiva dei Mondiali in corso in questi giorni a Courchevel e Meribel, in Francia.

“Hanno fatto la rifinitura a Bielmonte per 3 giorni e sono andati via ieri .– dice Paolo Colombo, Direttore Tecnico dello Sci Club Oasi Zegna e della Federazione, ed allenatore federale - Tutti e quatto possono aver possibilità di podio perché ai mondiali non si sa mai”.