Scacchi, Alessandro Gasparetto vince il 3º Festival Weekend "Hotel Mediterranee"!

Il nuovo anno comincia con una bellissima notizia: il giovane Alessandro Gasparetto ha trionfato nel Torneo A del 3° Festival Weekend “Hotel Mediterranee”, disputato a Genova dal 6 all’8 gennaio.

"E si può ben parlare di trionfo, considerando che Alessandro ha chiuso con 4,5 punti su 5, staccando di un punto i più immediati inseguitori, racchiusi in un gruppo comprendente anche il MI filippino Virgilio Vuelban, ed ottenendo ben 48 punti Elo che lo portano nel live a 1951 - spiegano dallo Scacchi Club Valle Mosso - Il successo di Alessandro, che partiva con il numero dieci di tabellone, è stato deciso principalmente nel secondo e nel terzo turno, dopo che il primo incontro non ha avuto molta storia. Nel secondo turno iniziavano le difficoltà contro Francesco Simoncini, al quale Alessandro rendeva circa 250 punti Elo. Ne veniva fuori un incontro molto combattuto, con Simoncini che portava un forte attacco, ma il nostro giovane socio trovava un controgioco che minacciava matto in una mossa ed alla fine il suo avversario doveva abbandonare, quando i suoi attacchi non gli permettevano di mantenere la necessaria pressione per evitare guai peggiori. Al terzo turno l’asticella si alzava e Alessandro affrontava l’esperto MI Virgilio Vuelban, che poteva vantare una differenza di 300 punti Elo a suo favore. Ciò nonostante, la partita inglese si dipanava sul filo della parità e Vuelban era costretto a consumare minuti preziosi del suo tempo per cercare il modo di scardinare le difese di Alessandro. In pieno zeitnot, Vuelban non si avvedeva di una minaccia che gli costava la Donna e la partita.Contro il quasi coetaneo Rocco Enrico Vairo (Elo 1982), al quarto turno, Alessandro si trovava in posizione leggermente inferiore, ma il suo avversario si faceva ingolosire da un pedone “avvelenato” che, una volta catturato, ribaltava le sorti dell’incontro, portando la quarta vittoria. I risultati degli altri incontri lasciavano Alessandro con un punto di vantaggio prima dell’ultimo turno: dopo qualche schermaglia iniziale il suo avversario, Cosimo Chiari (Elo 1756), offriva patta ed Alessandro accettava volentieri. È il primo torneo a tempo lungo che vede Alessandro Gasparetto issarsi sul gradino più alto del podio e vogliamo sperare non sia l’ultimo: per il momento, ancora complimenti".