È ufficiale, la Polisportiva Vigliano avrà la sua squadra di pallavolo. Da novembre ha avuto inizio la collaborazione con la realtà del Vigliano Volley Oratorio Salesiano Don Bosco, fondata da un gruppo di amici. Nicolò Paradiso è il presidente della società, Matteo Andrigo l'allenatore della prima squadra mista e guida del minivolley, Chiara Cimma l'allenatrice in seconda. 15 i giocatori membri di età variabile dai 18 ai 40 anni, da poco impegnati nel Trofeo CSI.

L'obiettivo? Migliorarsi sempre più, ottenendo buoni risultati e (perchè no) togliersi qualche soddisfazione. Ma l'attenzione è rivolta, in questo momento, alle nuove generazioni. A chi, per la prima volta, vorrebbe provare a muoversi sotto la rete di gioco. “Al momento siamo in 4 ma contiamo di aumentare il numero dei nostri giovani – spiega Paradiso - Si punta a creare una divisione per prendere parte a eventi sportivi sventolando le insegne del Vigliano”.

L'invito è rivolto “a tutti coloro che hanno passione – sottolinea Paradiso – e vogliono intraprendere la strada della pallavolo a livello amatoriale. In seconda battuta, diamo spazio a chiunque”. Gli allenamenti hanno luogo dalle 17 alle 18 di ogni venerdì presso la palestra San Quirico di Vigliano Biellese.

Per informazioni pagina Instagram di Vigliano Volley, pagina Facebook di Polisportiva Vigliano e numero 331.3359461.