Basket femminile, Bonprix BFB in campo con Arona dopo il primo stop

Archiviata la prima sconfitta stagionale che non ha compromesso il vertice della classifica, la Bonprix BFB torna in campo venerdì 10 contro Arona. Le ragazze di coach Bertetti vogliono subito riprendere la marcia verso la seconda fase, qualificazione peraltro già da settimane acquisita, dove si giocheranno l'accesso alle Final Four di Serie C. Insolita la sede: la partita casalinga verrà giocata ad Ivrea.

Queste è una delle iniziative messe in calendario dalla società per celebrare i vent'anni del Basket Femminile Biellese. La scelta della sede eporediese nasce dalla volontà di condividere i festeggiamenti con Lettera 22, la società di Ivrea con cui la Bfb ha allacciato una piacevole collaborazione. L'appuntamento sarà quindi presso la Palestra Gramsci di Ivrea, alle 21 di venerdì 10.