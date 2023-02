Jazz, i Nugara Trio in finale al Bettinardi di Piacenza

Succede assai sovente che la finale dedicata alla categoria dei Gruppi precostituiti, quest’anno in programma sabato 11 febbraio al Milestone Live Club di Piacenza, sia la più interessante del Concorso Bettinardi per giovani talenti del jazz italiano.

Senza nulla togliere alle altre, ugualmente di alto livello grazie alle capacità dei finalisti che spesso stupiscono le stesse giurie, i gruppi hanno una marcia in più. Nella dimensione dell’ensemble precostituito emergono in maniera più marcata le diverse personalità e quell’interplay che sono elementi fondamentali per chi vuole farsi strada nel mondo della musica. Sicuramente i partecipanti hanno le carte in regola, prova ne è che negli anni tanti di loro sono diventati dei professionisti affermati.

Il Concorso Bettinardi è arrivato alla sua ventesima edizione grazie in particolare agli enti sostenitori di questa iniziativa, da sempre abbinata al Piacenza Jazz Fest, come la Fondazione di Piacenza e Vigevano e a Yamaha Music Europe GmbH – Branch Italy.

Le esibizioni inizieranno alle ore 21:30 (ingresso gratuito con tessera Piacenza Jazz Club o Anspi, che è anche possibile ottenere sul posto, ma già dalle 20:45 sarà consentito accedere al locale.

I Gruppi finalisti, selezionati da una giuria tecnica sulla base delle demo inviate dagli iscritti – quest’anno una trentina – sono, in ordine di esibizione: gli Ndovu, un quartetto formato da una cantante, Martina Ghibellini, un vibrafono al posto del più tradizionale pianoforte, suonato da Dario Ponara, una chitarra, Luca Scardovelli e la batteria, Silvano Martinelli.

A seguire saliranno sul palco i biellesi Nugara Trio, con Francesco Negri al pianoforte, Viden Spassov al contrabbasso e Francesco Parsi alla batteria.

Terzi a esibirsi sarà il Lucariello-Verrillo 5et, un quintetto formato da sezione ritmica, Enrico Poletto al pianoforte, Alberto Zuanon al contrabbasso e Massimo Verrillo alla batteria, e una sezione fiati, Sean Lucariello alla tromba e Lorenzo De Luca al sax tenore. Ultimi, ma solo in ordine di apparizione, i Vark3S, un altro quintetto che vede due sassofonisti, Andrea Iuraniello al sax alto e baritono e Fabio Tiralongo al sax tenore ma anche al flauto, la chitarra di Carlo Alberto Proto, il contrabbasso di Riccardo Grosso e la batteria di Andrea Carmelo.

Ognuno di loro suonerà tre brani di cui due di loro composizione e uno standard in cui si spazierà da Miles Davis a Burt Bacharach, da Tadd Dameron, pianista e compositore conosciuto come “il romantico del movimento Bebop” a un altro simbolo del Bebop, il sassofonista Gigi Gryce.

Sulla base di queste esecuzioni si potrà esprimere la giuria di cui è presidente Tino Tracanna, composta da musicisti, giornalisti ed esperti di musica afro-americana. completata inoltre da Jody Borea, Pietro Corvi (giornalista di “Libertà”), dal critici musicali Aldo Gianolio e Olivero Marchesi e da Paolo Menzani (testata online “PiacenzaSera”). Al secondo gruppo classificato andranno 800 euro mentre al primo 1.600 euro oltre all’ingaggio nell’edizione del Piacenza Jazz Fest dell’anno prossimo.

Oltre a quelli della giuria tecnica è prevista anche una targa di gradimento che verrà assegnata dal pubblico presente sulla base delle votazioni registrate direttamente alla fine delle esibizioni al Milestone.

Per informazioni contattare Angelica Dadomo (Ufficio Stampa Piacenza Jazz Club): cell. 3393266902; email: ufficiostampa@piacenzajazzclub.it .