Pella: "Eliminazione autorizzazioni preventive e verifiche ex post: Berlusconi imprime velocità e libertà al Paese"

“Anche sul tema della sburocratizzazione e velocizzazione dei processi di spesa e di impresa Forza Italia, grazie al Presidente Berlusconi, esprime una visione chiara e convincente. Risulta infatti fondamentale quanto proposto dal Presidente Berlusconi in merito all'eliminazione delle autorizzazione preventive per avviare lavori e cantieri e all'effettuazione dei controlli ex post. Furono, infatti, solo i Governi Berlusconi a introdurre una visione liberale al sistema delle autorizzazioni tramite sia il Piano Casa che la Legge Delega per il Testo Unico dell'Edilizia del 2001, strumenti che oggi hanno l'esigenza di aggiornamenti e adeguamenti degli standard urbanistici a criteri di sostenibilità e modernità. Si tratterà finalmente di dare la possibilità a un comparto, quello dell'edilizia, troppo spesso rallentato da stratificazioni normative, di lavorare, programmare, investire, assumere. D'altro canto, lo sottolineo anche in qualità di Sindaco di Valdengo, per i comuni significherà avere a disposizione un metodo snello, trasparente, omogeneo garantendo l'entrata di maggiori oneri di contribuzione, una conseguente migliore pianificazione del bilancio e del piano delle opere e minore contenzioso. Autorizzazioni multilivello da regioni, sovrintendenze e comuni sono oggi causa di lentezze e tempi incerti, contraddizioni, limitazioni alla libertà e allo sviluppo. E' questa la direzione che Forza Italia vuole imprimere per andare incontro a imprese e lavoratori, comuni e cittadini”. Lo scrive, in una nota stampa, il deputato Roberto Pella, capogruppo della Commissione Bilancio per Forza Italia.