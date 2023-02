Collezione Marazzato, a Stroppiana il primo porte aperte del 2023 con mostra e convegno dedicato ai veicoli Fiat

Lo scorso 26 novembre, nel corso del “porte aperte” organizzato presso la sede della Marazzato mezzi storici per festeggiare il 70° anniversario del Fiat 682, Alberto Marazzato - uno dei tre fratelli che oggi gestiscono, oltre alla collezione, l'omonima azienda di famiglia leader nei servizi ambientali - ha annunciato che quella manifestazione rappresentava solo l’inizio di una serie di appuntamenti dedicati agli appassionati di veicoli storici.

Detto fatto: il calendario delle iniziative per il 2023 si apre con la data del 18 febbraio e con un nuovo “porte aperte” che avrà luogo sempre a Stroppiana (VC), lungo la SP31, dalle 10:00 alle 18:00. La giornata sarà ancora dedicata al Fiat 682, uno dei mezzi più rappresentativi della storia del nostro Paese dalla ricostruzione postbellica fino agli Anni ’80, con una nuova mostra tematica e un convegno. La sala principale dell’edificio che ospita la collezione sarà infatti nuovamente riservata all’esposizione dei migliori 682 della Collezione Marazzato, tra cui un N2 Supercorte maggiore appena uscito da un lungo restauro e qui al suo primo “bagno di folla”, affiancati da una nuova serie di mezzi giunti in prestito da altre collezioni e dalle opere in scala ridotta del modellista Niels Picciotto.

Alle 11:30 nell’auditorium avrà invece luogo l’evento clou della giornata, il convegno intitolato “L’innovazione nei veicoli commerciali e industriali Fiat”, che vedrà l’intervento di alcuni autorevoli esperti, storici e collezionisti. Come nell’occasione precedente, si tratterà di una giornata di festa per appassionati e famiglie: durante l’orario di apertura sarà possibile visitare liberamente la collezione mentre per chi desidera approfondire la conoscenza del patrimonio culturale contenuto tra le mura e all’esterno dell’edificio, dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 17:00 avranno luogo le visite guidate. Non mancherà la postazione con visori VR attraverso cui chi lo desidera potrà vivere grazie alla realtà virtuale l’esperienza simulata della guida “come una volta”. Inoltre, nel cortile sarà nuovamente allestita un’area ristoro con un banchetto che proporrà varie specialità di street food. Ai più piccoli, infine, sarà dedicata un’apposita area gioco.

Di seguito il programma della giornata:

Ore 10:00 apertura

Ore 10:30-13:00 visite guidate

Ore 11:30 convegno con tavola rotonda dal titolo:“L’innovazione nei veicoli commerciali e industriali Fiat”

Relatori e interventi - Massimo Condolo, giornalista – Moderatore - Giulio Zanini, collezionista – Il progetto e la sua evoluzione - Silvano Bruno, collezionista – Il restauro del 682 - Giorgio Cazzola, ex direttore d’esercizio ATM Torino – La nascita del T4 carro attrezzi - Riccardo Caporali, storico – Il 203, motore universale

Ore 14:30-17:00 visite guidate

Ore 18:00 fine della manifestazione

Lo Showroom della Collezione Marazzato si trova a Stroppiana (VC), lungo la SP31.