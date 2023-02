Sabato scorso il presidente dell'Associazione Teatro Popolare di Sordevolo Stefano Rubin Pedrazzo ha incontrato Ezio Greggio in occasione della presentazione del suo libro a Biella. È stata l'occasione per ringraziare lui e la sorella Paola per il supporto che hanno voluto dare all'edizione 2022 della Passione.

Entrambi i fratelli Greggio si sono detti disponibili a essere nuovamente vicini alla Passione per la prossima edizione e Ezio si è ripromesso di venire a vedere lo spettacolo.