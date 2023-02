Fuori strada con l'auto in Super, ferite alla fronte per una vercellese di 57 anni (foto di M. Benedetti per newsbiella.it)

Avrebbe riportato escoriazioni alla fronte la donna di 57 anni, residente nel Vercellese, finita a lato della Superstrada nella prima serata di ieri, 8 febbraio.

Per cause da accertare, ha perso il controllo dell'auto ed è finita giù dalla riva rimanendo incastrata nell'abitacolo. In breve tempo, è stata raggiunta dai Vigili del Fuoco ed estratta dal veicolo. In seguito, il personale del 118 l'ha trasportata in ospedale per gli accertamenti di rito.

Il mezzo è stato recuperato dal figlio della vercellese. I rilievi sono stati affidati ai Carabinieri.