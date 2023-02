Donna cade a terra, il cane l'aggredisce mordendole braccio, testa e gambe

Emergono ulteriori dettagli circa l'aggressione subita da una donna di Viverone ad opera del suo cane di media taglia. Stando alle prime ricostruzioni, la 48enne stava passeggiando in compagnia dell'animale quando, accidentalmente, è caduta a terra. Inspiegabilmente, forse proprio a causa della reazione improvvisa, il quattro zampe l'ha attaccata con veemenza mordendola violentemente ad un braccio e leggermente a testa e gambe.

Sul posto si sono precipitati i Carabinieri, assieme ai sanitari del 118 per la prima assistenza e il trasporto al Pronto Soccorso in codice giallo. Sentita dai militari dell'Arma, la malcapitata avrebbe raccontato che il suo cane di 5 anni non si era mai comportato così prima d'ora. Lo stesso è stato poi recuperato dal compagno della donna.