Biella, viaggia a bordo di ciclomotore con targa falsa: la Polizia locale gli sequestra il mezzo

Nei giorni scorsi una pattuglia del comando di Polizia Locale del Comune di Biella procedeva a sottoporre ad un controllo di polizia stradale un ciclomotore Aprilia fermo ai margini della strada e il cui proprietario si trovava poco distante con fare sospetto.

Dopo diversi vani tentativi di individuare la targa sulle banche dati informatiche che davano esito negativo per quanto concerne l’identificazione, gli agenti del Comando di via Tripoli 48, a seguito di approfondita disamina e ispezione, accertavano che la targa istallata sul veicolo non era autentica, ma una riproduzione totalmente falsa, se pur molto simile ad una autentica.

Per tale motivo dopo i controlli di rito il soggetto veniva accompagnato presso gli uffici del comando dove gli veniva contestato il reato di uso di certificato falso. Inoltre veniva disposto il sequestro del ciclomotore perchè sprovvisto di copertura assicurativa e mai immatricolato.