È stata aperta un'indagine per risalire agli autori della scritta, a contenuto politico, apparsa ieri mattina, su una vetrina del palazzo che ospita la sede di Fratelli d'Italia, in via Italia, a Biella. Sembra che il gesto sia stato compiuto da ignoti nella notte tra il 7 e l'8 febbraio. Le parole, trascritte in vernice rossa, sono state prontamente rimosse